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Прокуратура проводит проверку о пылении сыпучих грузов в морском порту Находка

В морском порту Находка произошло пыление сыпучих грузов при их перевалке.

Источник: Без источника

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по публикации о пылении сыпучих грузов при их перевалке в морском порту Находка. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Надзорные органы обратили внимание на видео, опубликованное в тг-канале политика Максима Чихунова. Очевидцы сообщили, что в порту производили погрузо-разгрузочные работы какого-то белого и явно сыпучего вещества у сухогруза у причала под сопкой Тобольская в Находке. Ветер раздувал пыление над акваторией бухты Находка.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Были привлечены специалисты территориальных органов федеральных служб по природопользованию и защиты прав потребителей.

По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.