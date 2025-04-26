Прокуратура проводит проверку о пылении сыпучих грузов в морском порту Находка

Надзорные органы обратили внимание на видео, опубликованное в тг-канале политика Максима Чихунова. Очевидцы сообщили, что в порту производили погрузо-разгрузочные работы какого-то белого и явно сыпучего вещества у сухогруза у причала под сопкой Тобольская в Находке. Ветер раздувал пыление над акваторией бухты Находка.