В микрорайоне Ольшанка вплоть до 2030 года первостепенно будут развиваться кварталы Южный-8,10. С 2031 года здесь приступят к строительству самого большого квартала Южный-1. Возводить его планируют около семи лет, в нем будет построено более 600 тыс. кв.м жилья.
Одним из самых современных в городе станет микрорайон Весенний. При его застройке будут применяться совершенно новые подходы в оформлении жилых зданий. Уже сегодня спрос на жилье здесь большой, интересуются не только гродненцы, но и жители других регионов республики. До 2030 года проект намечено полностью реализовать.
Застройку микрорайона Понемунь в планах завершить к концу текущего года. Первая линия будет построена к 900-летию Гродно. Судя по эскизам, это будет «фишка» города: 19-этажные здания, новационная инфраструктура. В районе Румлевского моста появится двухуровневая развязка, улицу Понемуньскую реконструируют.
Новые кварталы 23 и 24 в микрорайоне Грандичи сейчас в работе, их планируют закончить в 2027 году.
До 2030 года в Гродно намечено возвести 1,1 млн кв.м жилья. Это более 18 тыс. квартир.