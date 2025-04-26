До 2030 года в Гродно намечено возвести 1,1 млн кв.м жилья

Одним из самых современных в городе станет микрорайон Весенний. При его застройке будут применяться совершенно новые подходы в оформлении жилых зданий. Уже сегодня спрос на жилье здесь большой, интересуются не только гродненцы, но и жители других регионов республики. До 2030 года проект намечено полностью реализовать.