Прокуратура добилась снижения тарифов на тепло в области Абай

«По результатам прокурорской проверки тарифы на теплоснабжение были снижены за счет введения временного компенсирующего тарифа сроком от одного до трех лет — в зависимости от предприятия. В целом по области снижение составило от 4,5% до 48%. Таким образом, в течение следующих трех лет потребители сэкономят на отоплении 3,3 млрд тенге», — подытожили в надзорном ведомстве.