Прокуратура добилась снижения тарифов на тепло в области Абай

Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, субъекты естественных монополий не пересмотрели стоимость своих услуг в сторону снижения.
«По результатам прокурорской проверки тарифы на теплоснабжение были снижены за счет введения временного компенсирующего тарифа сроком от одного до трех лет — в зависимости от предприятия. В целом по области снижение составило от 4,5% до 48%. Таким образом, в течение следующих трех лет потребители сэкономят на отоплении 3,3 млрд тенге», — подытожили в надзорном ведомстве.
В целом прокуратура области Абай обеспечила защиту прав более 80 тысяч потребителей, включая 78 тысяч физических лиц.
А в Костанае меж тем обещали подорожание тепла для некоторых потребителей с 1 апреля.