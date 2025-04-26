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Прокуратура добилась снижения тарифов на тепло в области Абай

С 2022 года семь теплоснабжающих организаций области Абай получили от государства субсидии в размере 3,3 млрд тенге. Согласно требованиям законодательства, последующее формирование тарифов на тепло должно было учитывать эти средства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, субъекты естественных монополий не пересмотрели стоимость своих услуг в сторону снижения.

«По результатам прокурорской проверки тарифы на теплоснабжение были снижены за счет введения временного компенсирующего тарифа сроком от одного до трех лет — в зависимости от предприятия. В целом по области снижение составило от 4,5% до 48%. Таким образом, в течение следующих трех лет потребители сэкономят на отоплении 3,3 млрд тенге», — подытожили в надзорном ведомстве.

В целом прокуратура области Абай обеспечила защиту прав более 80 тысяч потребителей, включая 78 тысяч физических лиц.

А в Костанае меж тем обещали подорожание тепла для некоторых потребителей с 1 апреля.