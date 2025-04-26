Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковка в центре Волгограда будет бесплатной в майские праздники

Плата с автомобилистов не взимается по будням с 20.00 до 08.00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

С 1 по 4 мая 2025 года все парковки Волгограда будут работать в бесплатном режиме. Это связано с празднованием Дня Весны и Труда (Первомая).

Вторые майские выходные будут посвящены 80-летию Великой Победы. В связи с этим у волгоградцев и гостей города появится возможность бесплатно оставить машину на парковках в Центральном районе с 8 по 11 мая включительно. Кроме того, в мае 2025 года водители смогут бесплатно припарковаться в центре города-героя 17, 18, 24, 25 и 31 числа, поскольку это выходные дни. Подробный календарь опубликован на сайте «Парковки Волгограда».

Напомним, что первые платные парковки появились в Волгограде еще весной 2024 года. Проект был запущен для того, чтобы решить проблему беспорядочного паркования на улицах и создать условия для удобного передвижения пешеходов и транспортных средств.