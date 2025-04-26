Парковка в центре Волгограда будет бесплатной в майские праздники

Вторые майские выходные будут посвящены 80-летию Великой Победы. В связи с этим у волгоградцев и гостей города появится возможность бесплатно оставить машину на парковках в Центральном районе с 8 по 11 мая включительно. Кроме того, в мае 2025 года водители смогут бесплатно припарковаться в центре города-героя 17, 18, 24, 25 и 31 числа, поскольку это выходные дни. Подробный календарь опубликован на сайте «Парковки Волгограда».