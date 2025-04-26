В Беларуси сев сахарной свеклы вышел на финишную прямую

Работники агропромышленного комплекса посеяли 51,3% яровых культур на площади почти 1,2 млн га, в том числе сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса завершен на площади 560,2 тыс. га, что составляет 97,4% от плана. Пять областей республики завершили сев ранних яровых, в Витебской области посеяно 102 тыс. га (79,3% к плану). План по севу кукурузы на зерно в стране выполнен на 55,2%.
Сев сахарной свеклы близится к финишу, набирает обороты сев ярового рапса (68,3%) и льна-долгунца (88,2%). Динамично идут посадки картофеля и овощных культур. Так, корнеплод аграрии высадили на площади 6,22 тыс. га, что эквивалентно 34,9% к плану, а план по севу овощных культур реализован на 52,6%, в том числе по луку — на 55,9%. В регионах страны закладываются новые сады, работы по посадкам выполнены на 46% от плана.
Почва под сев яровых культур подготовлена почти на 1,5 млн га, что составляет 64,8% от плана. Продолжают запасаться хозяйства и минеральными удобрениями. По данным на 26 апреля, под яровой сев этого года накоплено 918,6 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 78,7% от плана. Ведется также известкование кислых почв, которое выполнено на площади 78,6 тыс. га, что составляет 31,6% от плана. Продолжают вноситься органические удобрения.