В Беларуси сев сахарной свеклы вышел на финишную прямую

Сев сахарной свеклы близится к финишу, набирает обороты сев ярового рапса (68,3%) и льна-долгунца (88,2%). Динамично идут посадки картофеля и овощных культур. Так, корнеплод аграрии высадили на площади 6,22 тыс. га, что эквивалентно 34,9% к плану, а план по севу овощных культур реализован на 52,6%, в том числе по луку — на 55,9%. В регионах страны закладываются новые сады, работы по посадкам выполнены на 46% от плана.