Число занятых в экономике Беларуси растет

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал оперативные данные о занятости населения республики.
Так, по последним данным Белстата, в экономике Беларуси в марте этого года было занято 4146,2 тысячи человек. В то время как в феврале этот показатель был 4141,0 тысячи человек. То есть за месяц число занятых в белорусской экономике увеличилось на 5,2 тысяч человек.
В феврале также отмечался рост на 9,4 тысячи человек, так как в январе этот показатель был на уровне 4131,6 тысяч человек.
В декабре прошлого года в экономике Беларуси было занято 4129,7 тысяч граждан республики, то за три месяца текущего года их количество выросло на 16,5 тысяч человек.
Рост зарплат
Ранее Белстат сообщал, что номинальная начисленная средняя заработная плата в марте в Беларуси составила 2601 рубль и 80 копеек. За месяц средний доход белоруса до вычета налогов вырос на 173 рубля и 70 копеек.
В марте зарплаты выросли не только в Минске, но и во всех регионах — в среднем более чем на 100 рублей. По-прежнему больше всего получают в среднем в белорусской столице — 3544,7 рубля.
Аналитики Евразийского банка развития полагают, что рост зарплат в республике продолжится. Этому будут способствовать высокая кадровая конкуренция и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.