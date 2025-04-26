Число занятых в экономике Беларуси растет

Так, по последним данным Белстата, в экономике Беларуси в марте этого года было занято 4146,2 тысячи человек. В то время как в феврале этот показатель был 4141,0 тысячи человек. То есть за месяц число занятых в белорусской экономике увеличилось на 5,2 тысяч человек.