Четыре университета в Волгограде вошли в рейтинг лучших вузов России

Развитие системы образования остается одним из приоритетов работы властей в Волгоградской области. С 2018 года благодаря действию федеральных программ и национальных проектов на территории области уже появилось 13 новых учебных заведений. Учеников в этом году примет и современная школа № 121 в поселке ГЭС Волгограда. Также еще 4 объекта в областном центре и Волжском, согласно поручению губернатора Андрея Бочарова, будут построены в ближайшие годы. В субъекте в порядок приведут 98 зданий общеобразовательных учреждений. Работа проводится по национальному проекту «Молодежь и дети».