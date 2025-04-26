Четыре университета в Волгограде вошли в рейтинг лучших вузов России

Специалисты RAEX в рейтинг лучших вузов России по различным профилям включили 166 университетов из 40 регионов страны. Четыре из них расположены на территории Волгограда. Это Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоградский государственный технический университет, Волгоградский государственный университет и Волгоградский государственный медицинский университет.
Развитие системы образования остается одним из приоритетов работы властей в Волгоградской области. С 2018 года благодаря действию федеральных программ и национальных проектов на территории области уже появилось 13 новых учебных заведений. Учеников в этом году примет и современная школа № 121 в поселке ГЭС Волгограда. Также еще 4 объекта в областном центре и Волжском, согласно поручению губернатора Андрея Бочарова, будут построены в ближайшие годы. В субъекте в порядок приведут 98 зданий общеобразовательных учреждений. Работа проводится по национальному проекту «Молодежь и дети».