Омскому поставщику заплатят более 12 млн рублей за опасную еду для школьников

В конце 2024 года омская компания «Прогресс питания» заключила контракты на поставку продуктов в школы № 8 и № 90. Речь идет о суммах 7,5 и 5 млн рублей соответственно. Данные предоставил онлайн-ресурс «Контур. Фокус». Напомним, пища оказалась некачественной, с отравлением в больницы попали десятки детей и педагогов.
По данным focus.kontur.ru, оба контракта продолжат действовать еще более года — до августа 2026-го. Всего на данный момент у фирмы заключено несколько десятков соглашений с органами власти. Согласно многим контрактам, открытое акционерное общество поставляет соки в детские сады и школы. Кроме того, компания обеспечивает заведения пищевыми продуктами.
Ранее «КП Омск» сообщила, что расследование уголовного дела после отравления учеников и педагогов взяли на контроль в центральном аппарате СК.