Омскому поставщику заплатят более 12 млн рублей за опасную еду для школьников

По данным focus.kontur.ru, оба контракта продолжат действовать еще более года — до августа 2026-го. Всего на данный момент у фирмы заключено несколько десятков соглашений с органами власти. Согласно многим контрактам, открытое акционерное общество поставляет соки в детские сады и школы. Кроме того, компания обеспечивает заведения пищевыми продуктами.