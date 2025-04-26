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В Казахстане ужесточат правила оценки кредитоспособности граждан

Предлагают установить чёткие критерии, по которым человека можно будет отнести к заемщикам с высоким уровнем риска.

Источник: Baigenews

В Казахстане хотят строже подходить к оценке платёжеспособности заёмщиков. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок, которые должны изменить порядок работы банков с физлицами. Проект опубликован на сайте «Открытые НПА», передаёт BaigeNews.kz.

В документе предлагается установить чёткие критерии, по которым человека можно будет отнести к заемщикам с высоким уровнем риска. Это поможет банкам точнее оценивать финансовое поведение клиентов и снижать вероятность проблем с возвратом кредитов.

Кроме того, каждая кредитная организация должна будет иметь собственный регламент принятия решений по урегулированию задолженности. Речь идёт о внутренней политике реструктуризации — то есть, как банк действует, если клиент не справляется с выплатами.

Отдельный акцент — на защите прав клиентов. В структурах банков появятся специальные подразделения, которые будут следить за тем, чтобы интересы физических лиц не нарушались при оказании финансовых услуг.

«Основная цель проекта — снизить риски для потребителей и сделать работу банков более прозрачной и ориентированной на клиента», — пояснили в Агентстве.

Поправки не предполагают серьёзных социально-экономических последствий, но могут заметно повлиять на практику работы с розничными заемщиками, отмечают эксперты.