Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025 года. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Говорится, что в Беларуси с 1 мая вырастут пенсии ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Вместе с тем была расширена категория тем, кто имеет право на выплату. Сказано, что тех, кто был отмечен советскими орденами или медалями за безупречную службу в тылу, были признаны участниками войны. Так, согласно новому статусу, они получат положенные льготы, а также социальные гарантии.
«Труженики, люди с госнаградами могут рассчитывать на двукратный рост выплат», — заметили в эфире ОНТ.
Отмечается, что особое внимание было уделено бывшим узникам концлагерей — с мая для данной категории станут доступны дополнительные медицинский услуги. Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко уточнила, что есть поддержка и для ветеранов боевых действий на территории других стран.
— Их сегодня более 21 тыс. у нас в стране проживает. Для них есть существенные льготы и по лекарственному обеспечению, и по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, — отметила Артеменко.
Она добавила, что не забыта и категория гражданских людей, которые направлялись в Афганистан для обслуживания воинского контингента. Артеменко сообщила, что для них было установлено повышение к пенсии.
Ранее Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025.
Тем временем глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.
А еще Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.