Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025

Говорится, что в Беларуси с 1 мая вырастут пенсии ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Вместе с тем была расширена категория тем, кто имеет право на выплату. Сказано, что тех, кто был отмечен советскими орденами или медалями за безупречную службу в тылу, были признаны участниками войны. Так, согласно новому статусу, они получат положенные льготы, а также социальные гарантии.