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Минтруда сказало, кто получит матпомощь до 5000 рублей в мае 2025 в Беларуси

Минтруда Беларуси сказало, кому выплатят матпомощь до 5000 рублей в Беларуси в мае 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кто получит матпомощь до 5000 рублей в мае 2025 в Беларуси. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Согласно данным, материальную помощь до 5000 рублей ко Дню Победы в Беларуси получат ветераны и участники войны, пострадавшие от ее последствий. Указанные выплаты будут проводиться в период со 2 по 8 мая. Сказано, что тем, кому полагается доставка пенсии на дому, власти, волонтеры, школьники подарят мини-праздник.

Ранее Совмин Беларуси определил размер выплат ко Дню Победы.

Кстати, Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.

Вместе с тем Минобороны предупредило о репетициях парада Победы в Минске 2 и 6 мая: «Полное ограничение всех видов транспорта на улицах и проспектах».