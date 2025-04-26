Минтруда сказало, кто получит матпомощь до 5000 рублей в мае 2025 в Беларуси

Согласно данным, материальную помощь до 5000 рублей ко Дню Победы в Беларуси получат ветераны и участники войны, пострадавшие от ее последствий. Указанные выплаты будут проводиться в период со 2 по 8 мая. Сказано, что тем, кому полагается доставка пенсии на дому, власти, волонтеры, школьники подарят мини-праздник.