Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре обнародовали зарплаты самых богатых врачей за 2024 год

Региональное министерство здравоохранения опубликовало зарплаты самых зажиточных медиков Самары за 2024 год.

Региональное министерство здравоохранения опубликовало зарплаты самых зажиточных медиков Самары за 2024 год.

Самая больше зарплата у главного врача глазной больницы имени Ерошевского. Его доход оценили в 277,6 тысячи рублей в месяц. Сотрудники той же клиники получали 76 тысяч рублей.

Далее идет замначальника регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы. Он в 2024 году получал 272 тысячи рублей в месяц. А вот зарплата его руководителя была на 81,5 тысяч рублей меньше.

Меньше получал главврач больницы имени Середавина. Он довольствовался 249,6 тысячами рублями в месяц.

Руководитель регионального кардиологического диспансера зарабатывал в 2024 году 247 тысяч рублей.

Меньше всего из этого ТОПа получал начальник областной станции переливания крови. Ему платили 236 тысяч рублей.

Больше интересного уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».