В Самаре обнародовали зарплаты самых богатых врачей за 2024 год

Региональное министерство здравоохранения опубликовало зарплаты самых зажиточных медиков Самары за 2024 год.
Самая больше зарплата у главного врача глазной больницы имени Ерошевского. Его доход оценили в 277,6 тысячи рублей в месяц. Сотрудники той же клиники получали 76 тысяч рублей.
Далее идет замначальника регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы. Он в 2024 году получал 272 тысячи рублей в месяц. А вот зарплата его руководителя была на 81,5 тысяч рублей меньше.
Меньше получал главврач больницы имени Середавина. Он довольствовался 249,6 тысячами рублями в месяц.
Руководитель регионального кардиологического диспансера зарабатывал в 2024 году 247 тысяч рублей.
Меньше всего из этого ТОПа получал начальник областной станции переливания крови. Ему платили 236 тысяч рублей.
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