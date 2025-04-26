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Изменения в правила автоперевозок пассажиров вынесены на обсуждение

Все транспортные средства планируется оснастить видеофиксаторами при выполнении перевозок пассажиров внутри республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Общественное обсуждение проекта правительственного постановления, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров, стартовало в Беларуси, сообщили на сайте Национального правового интернет-портала.

Согласно проекту этого документа, все транспортные средства должны быть оснащены видеофиксаторами при выполнении перевозок пассажиров внутри республики, а места для сидения в автобусах — оборудованы ремнями безопасности (двухточечными либо трехточечными).

Что касается поездок в такси, то предлагается исключить случаи изменения способа оплаты и уточнить перечень случаев, когда пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в такси.

Также проектом постановления Совмина предусматриваются корректировки требований к водителям по наличию стажа и отсутствию привлечения к ответственности.

Организатор общественного обсуждения проекта этого документа выступает министерство транспорта и коммуникаций республики.

Высказаться по поводу этих изменений, а также внести свои предложения можно в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 апреля по 5 мая этого года.