В Минской области проиндексировали чеки «Жилье»

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 39,459 (в настоящее время — 37,851).
Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства. В этот перечень также включены реконструкция одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве. Чеки можно использовать для приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.
Индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев их дарения по нотариально удостоверенному договору супругу или супруге, родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам или перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда.
Решение вступает в силу после официального опубликования.