Сотни участков и гаражей легализовали новосибирцы в ходе «амнистии»

До введения в силу закона это можно было сделать только через суд. Смысл официальной регистрации в том, что собственник сможет распоряжаться объектом по своему усмотрению — продать, подарить, передать по наследству. А если земельный участок, на котором стоит гараж, вдруг понадобится государству и речь пойдет об изъятии, владелец вправе рассчитывать на денежную компенсацию.