Сотни участков и гаражей легализовали новосибирцы в ходе «амнистии»

В первом квартале 2025 года в рамках «гаражной амнистии» жители Новосибирской области оформили право собственности на 275 гаражей и 721 земельный участок.
«Гаражная амнистия» действует в России с сентября 2021 года. До 1 сентября 2026 года граждане вправе бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, а также зарегистрировать старые гаражи в упрощенном порядке.
До введения в силу закона это можно было сделать только через суд. Смысл официальной регистрации в том, что собственник сможет распоряжаться объектом по своему усмотрению — продать, подарить, передать по наследству. А если земельный участок, на котором стоит гараж, вдруг понадобится государству и речь пойдет об изъятии, владелец вправе рассчитывать на денежную компенсацию.
Зарегистрировать можно строения, отвечающие следующим требованиям:
— гараж должен являться капитальным строением, то есть тесно связанным с землей (металлические гаражи под амнистию не попадают);— гараж должен быть построен до 30 декабря 2024 года;— объект не признан самовольной постройкой органом местного самоуправления или решением суда.
Для оформления права собственности следует обращаться в Управление по земельным ресурсам мэрии Новосибирска.