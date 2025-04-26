В Беларуси запретили продажу популярного российского шоколада

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении горького шоколада Bucheron The Original с морской солью. В нем содержание какао-масла оказалось ниже установленного стандарта (31,5% при норме 33%), а также было выявлено использование эквивалентов масла какао в объеме более 8% при допустимом лимите в 5%.