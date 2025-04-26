В Беларуси запретили продажу популярного российского шоколада

По результатам экспертизы, продукция не соответствует требованиям: массовая доля заменителей масла какао почти втрое превысила допустимую норму, а суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 18% вместо положенных 25%.
Запрет вступил в силу 26 апреля.
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении горького шоколада Bucheron The Original с морской солью. В нем содержание какао-масла оказалось ниже установленного стандарта (31,5% при норме 33%), а также было выявлено использование эквивалентов масла какао в объеме более 8% при допустимом лимите в 5%.
Эта продукция запрещена в Беларуси с 18 апреля.
Также в апреле, как ранее писал Smartpress.by, под запрет попали китайские цукаты: в них выявили превышение содержания консерванта диоксида серы в 2,6 раза.