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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 27 апреля

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 27 апреля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком названы курсы валют на 27 апреля 2025 года, воскресенье. Курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с установленными накануне курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 27 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0553 белорусского рубля, 1 евро — 3,4680 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6463 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые были установлены на субботу, 26 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Тем временем Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.