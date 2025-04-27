Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 27 апреля

Национальным банком названы курсы валют на 27 апреля 2025 года, воскресенье. Курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с установленными накануне курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 27 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0553 белорусского рубля, 1 евро — 3,4680 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6463 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на субботу, 26 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.