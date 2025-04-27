В Хабаровске обсудили ключевые градостроительные проекты

Также внимание участников совета было уделено проекту объединенной набережной, который в случае реализации должен стать одним из самых масштабных на Дальнем Востоке. Губернатор подчеркнул, что создание красивой и удобной набережной не только изменит облик города, но и создаст новое место для отдыха как для местных жителей, так и для гостей столицы региона.