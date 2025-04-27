В Хабаровске обсудили ключевые градостроительные проекты

В Хабаровске прошло первое в этом году заседание градостроительного совета под председательством губернатора Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На повестке дня — два значимых инвестиционных проекта: строительство финансово-делового центра в центре города и продолжение работы над набережной.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул важность реализации этих инициатив для развития Хабаровска. «Эти проекты — важный шаг к созданию нового делового и общественного центра города, улучшению качества городской среды и повышению привлекательности региона для инвесторов», — отметил глава края.
Одним из центральных вопросов совещания стало обсуждение концепции финансово-делового центра, который предполагает создание новых жилых кварталов и социальных объектов. По словам представителей разработчиков, проект станет важной частью инфраструктуры города.
Также внимание участников совета было уделено проекту объединенной набережной, который в случае реализации должен стать одним из самых масштабных на Дальнем Востоке. Губернатор подчеркнул, что создание красивой и удобной набережной не только изменит облик города, но и создаст новое место для отдыха как для местных жителей, так и для гостей столицы региона.
Особое внимание было уделено благоустройству дамбы Южного округа. В рамках этого проекта планируется уложить асфальтобетонное покрытие, обустроить вело- и беговые дорожки, а также установить торговые точки для удобства горожан и туристов.
В завершение заседания Дмитрий Демешин отметил, что эти градостроительные проекты будут включать в себя современные инженерные решения, которые преобразуют «лицо» города и создадут новые привлекательные точки для отдыха и культурных мероприятий.