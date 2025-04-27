Грузовое сообщение Хабаровск — Фуюань возобновится 28 апреля

28 апреля грузовой пункт пропуска Фуюань возобновит свою работу, сообщает Управление коммерции и пунктов пропуска города. Международное пассажирское сообщение откроется 7 мая. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Китайские турфирмы уже начали запись туристов на поездки в Хабаровск. При этом грузовые перевозки начнутся на неделю раньше, и китайские ведомства уже готовятся к запуску.
Фуюань находится всего в 65 километрах от Хабаровска. Генконсульство КНР подтвердило запуск первого теплохода из Хабаровска в Фуюань 9 мая, что откроет новые возможности для туризма и бизнеса между регионами.