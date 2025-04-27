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Грузовое сообщение Хабаровск — Фуюань возобновится 28 апреля

Первый теплоход отправится в Китай 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

28 апреля грузовой пункт пропуска Фуюань возобновит свою работу, сообщает Управление коммерции и пунктов пропуска города. Международное пассажирское сообщение откроется 7 мая. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Китайские турфирмы уже начали запись туристов на поездки в Хабаровск. При этом грузовые перевозки начнутся на неделю раньше, и китайские ведомства уже готовятся к запуску.

Фуюань находится всего в 65 километрах от Хабаровска. Генконсульство КНР подтвердило запуск первого теплохода из Хабаровска в Фуюань 9 мая, что откроет новые возможности для туризма и бизнеса между регионами.