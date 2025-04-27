Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле

Вторую пенсию получат некоторые россияне в конце апреля, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В связи с тем, что 1−4 мая и 8−11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29−30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце. Важно помнить, что следующая выплата в таком случае поступит в начале июня», — объяснил эксперт.
Экономист добавил, что ситуация с выплатой двух пенсий в апреле коснётся в самую первую очередь тех граждан, кто получает выплаты через банк. Речь идет как о страховых пенсиях, так и о социальных, и о накопительных, а также о дополнительных выплатах по линии Социального фонда России.
Балынин подчеркнул, что никаких заявлений для досрочного получения пенсий в связи с праздниками не нужно подавать. Эксперт добавил, тем пенсионерам, у кого дата выплаты пенсии приходится на 8−11 мая, выплата, вероятнее всего, поступит 6−7 мая.
Ранее Балынин рассказал, кто в мае получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб.