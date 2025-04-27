Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле

«В связи с тем, что 1−4 мая и 8−11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29−30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце. Важно помнить, что следующая выплата в таком случае поступит в начале июня», — объяснил эксперт.