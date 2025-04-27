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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа, сообщили в пресс-службе Минторговли.

Источник: Sputnik.kz

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики в Астане. Председателем заседания был заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Ранее запрет принимался с целью исключения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и недопущения дефицита на внутреннем рынке.

отмечается в сообщении

Продлен на 6 месяцев запрет на вывоз стальных заготовок и полуфабрикатов.

Также члены комиссии поддержали предложение ввести запрет на 3 месяца на ввоз гипсокартона и каменной продукции из государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

Решено продлить антидемпинговые меры в отношении горячедеформированных бесшовных труб из КНР и оцинкованного проката производства КНР и Украины.