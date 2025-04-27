Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики в Астане. Председателем заседания был заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.
Ранее запрет принимался с целью исключения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и недопущения дефицита на внутреннем рынке.
Продлен на 6 месяцев запрет на вывоз стальных заготовок и полуфабрикатов.
Также члены комиссии поддержали предложение ввести запрет на 3 месяца на ввоз гипсокартона и каменной продукции из государств, не входящих в Евразийский экономический союз.
Решено продлить антидемпинговые меры в отношении горячедеформированных бесшовных труб из КНР и оцинкованного проката производства КНР и Украины.