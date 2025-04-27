Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк

В ходе встречи в Ташкенте глава МИПТ Лазиз Кудратов и заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Обсуждены планы по созданию совместного технопарка на территории Узбекистана для размещения башкирских компаний, а также выражена заинтересованность башкирской стороны в открытии торгового дома в нашей стране.
Стороны отметили рост товарооборота между областями Узбекистана и Башкортостаном на 11,8% по итогам 2024 года и договорились об организации экспортных поставок плодоовощной и текстильной продукции в этот российский регион.
Также речь шла о сотрудничестве в сферах станкостроения, легкой промышленности, обмена кадрами и технологиями, добавили в пресс-службе.
Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти началось строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик», в апреле 2023-го аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер». В январе прошлого года ассоциация «Узэлтехпром» начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.