Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк

Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти началось строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик», в апреле 2023-го аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер». В январе прошлого года ассоциация «Узэлтехпром» начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.