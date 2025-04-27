Научно-исследовательские организации Молдовы теряют сотрудников

По данным НБС, в 2024 году научно-исследовательской деятельность занимались 42 организации (на 5 меньше, чем в 2023-м), в том числе 13 вузов, 19 НИИ и научно-исследовательских центров и 10 подразделений других типов. В Нацбюро отметили, что из общего количества 27 организаций (или 64,3%) находятся в государственном управлении.
При этом общая сумма расходов таких организаций на научно-исследовательскую деятельность составила 699,1 миллиона леев, что на 28 миллионов (на 4,2%) больше, чем в 2023 году.
Исследовательские организации в Молдове в 2024 году в основном осуществляли свою деятельность в области естественных наук (29,9% от общего числа), а меньше всего в республике изучают гуманитарные науки (8,8%). Доля инженерных и технологических учреждений составляет 14,2%, в медицинских — 14,7%, в социальных — 18,6%, занятых в сельском хозяйстве — 13,8%.