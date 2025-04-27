Научно-исследовательские организации Молдовы теряют сотрудников

По данным НБС, в 2024 году научно-исследовательской деятельность занимались 42 организации (на 5 меньше, чем в 2023-м), в том числе 13 вузов, 19 НИИ и научно-исследовательских центров и 10 подразделений других типов. В Нацбюро отметили, что из общего количества 27 организаций (или 64,3%) находятся в государственном управлении.