Самарская область вошла в топ-20 регионов по зарплатам вахтовиков

Согласно исследованию hh.ru, проведённому по итогам первого квартала 2025 года, Самарская область заняла 20-е место среди российских регионов с самыми высокими зарплатами для вахтовиков. Так называемое медианное — среднее — предложение здесь составило 158,9 тыс. рублей. Это более чем вдвое выше средней зарплаты по рынку труда (74 тыс. рублей).