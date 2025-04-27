Самарская область вошла в топ-20 регионов по зарплатам вахтовиков

В День вахтовика аналитики hh.ru рассказали, где в России самые высокие зарплаты для работы вахтовым методом.
Согласно исследованию hh.ru, проведённому по итогам первого квартала 2025 года, Самарская область заняла 20-е место среди российских регионов с самыми высокими зарплатами для вахтовиков. Так называемое медианное — среднее — предложение здесь составило 158,9 тыс. рублей. Это более чем вдвое выше средней зарплаты по рынку труда (74 тыс. рублей).
Где же больше всего вахтовых вакансий? Лидерами по доле вахтовых предложений стали Дальний Восток и северные регионы. 33% подобных вакансий — в Забайкальском крае и Магаданской области, 26% — в ЯНАО, Чукотском АО и Амурской области.
В Самарской области вахтовые вакансии составляют лишь 5% от общего числа, причём за год их доля сократилась на 23%.
Чаще всего, по данным кадрового сервиса, требуются:
Водители (14%), Машинисты (10%), Разнорабочие (8%), Слесари, сварщики, электромонтажники (4−5%).
Однако, встречаются и необычные предложения — например, для event-менеджеров, видеооператоров и даже агентов по недвижимости.
В среднем по стране, только 3% россиян готовы рассматривать вахтовую работу. В Самарской области таких 4%, а в Московской области — всего 1%, это наименьший интерес по стране.
Топ-5 регионов по зарплатам:
Магаданская область — 188 тыс. руб., Якутия — 181,3 тыс. руб., Новосибирская область — 174,9 тыс. руб., Красноярский край — 171,4 тыс. руб., Приморский край — 170,1 тыс. руб.
Минимальные деньги предлагают вахтовикам в Карачаево-Черкесии — 108 тыс. руб.
Исследование рынка труда приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается сегодня, 27 апреля.
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