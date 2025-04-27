Посол высказался о приезде пакистанцев для заполнения вакансий в Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица в интервью БелТА высказался о приезде пакистанцев для заполнения ряда вакансий по различным профессиям в Беларуси.
«В настоящее время совместно с пакистанской стороной вырабатывается механизм взаимодействия, который будет учитывать интересы двух государств, нанимателей и работников», — отметил Александр Метелица.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана. Президент отметил, что на этой теме хотят взбудоражить белорусское общество (здесь подробнее).
Президент уточнил, что заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в первую очередь три области — Витебская, Могилевская и Гомельская (подробнее об этом здесь).
А еще Александр Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа (здесь все подробности).