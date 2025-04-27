На что в Челябинской области увеличат расходы

Начнут ремонтировать цирк?
Порядка 280 млн рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения, 164,5 млн рублей — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Решение уже одобрено южноуральским парламентом. Депутаты одобрили корректировку областного бюджета на 2025 год, утвердив доходную часть в размере 307,5 млрд рублей, расходную — 364,6 млрд рублей. Отметим, что размер дефицита бюджета региона в этом году после корректировки остался прежним и составляет 57,3 млрд рублей.
Благодаря внесенным изменениям, дополнительное финансирование получат ряд социальных направлений. Южный Урал окажет помощь Курской области, которая обратилась к субъектам РФ за поддержкой в реставрации военных мемориалов. На эти цели выделено 50 млн рублей.
89,7 млн предусмотрено на продолжение социального проекта «Челябинская область — большая семья», который реализуется в регионе в 2024 году. В рамках проекта жители глубинки получают адресную помощь специалистов министерств и ведомств социальной направленности, узкопрофильных врачей, которые приезжают в населённые пункты сами.
К радости жителей, за счет выделенных областных ресурсов — а это около 80 млн рублей — будет обновлена проектно-сметная документация для Челябинского государственного цирка. Это значит, что работы по его реконструкции наконец продолжатся.
«Это очень долгожданное решение! Дело в том, что Челябинский цирк относится к федеральной собственности под управлением Росгосцирка, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер. — Необходимость обновить документацию возникла после изменений федерального законодательства. Когда документы будут готовы, “Росгосцирк” продолжит работы по реконструкции здания. Надеемся, что в ближайшее время жители региона смогут снова наслаждаться цирковыми представлениями».
Помимо перечисленных трат 6 млн рублей направят на возобновление предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка.
Как отметил в ходе заседания первый заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов, в денежном выражении размер дефицита после корректировки остался прежним.
Челябинск расширяет границы
Стоит также отметить, что на минувшем заседании Законодательного Собрания внесены изменения в два закона — «О статусе и границах Сосновского муниципального округа» и «О статусе и границах Челябинского городского округа». Поселки Западный и Пригородный исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа и совсем скоро будут относиться к Челябинскому городскому округу. Пока же закон направлен на подписание губернатору, в силу он вступит через 10 дней после опубликования.
«Основная цель включения этих двух поселков в Челябинск — дать им больше возможностей и закрепить на юридическом уровне то, что по факту уже существует, — отметил Олег Гербер. — Застройщики, возводящие жильё в этих районах, даже рекламировали их как “новый Челябинск”. Включение в состав города откроет для них новые перспективы, а для властей — новые возможности, чтобы решать проблемы и задачи в этих населённых пунктах».
В ходе предварительного обсуждения вопроса комитетом по строительной политике и ЖКХ депутаты констатировали тот факт, что Челябинск уже несет расходы на обеспечение инфраструктуры, которыми пользуются жители упомянутых поселков, например, дорожной инфраструктуры. И эта потребность будет только возрастать. После присоединения Западного и Пригородного к Челябинску вопрос транспортного сообщения получит эффективное развитие. Это также станет импульсом к созданию новых школ и детских садов. И что немаловажно: рост численности горожан может обосновать дополнительные дотации из федерального бюджета.