На что в Челябинской области увеличат расходы

«Основная цель включения этих двух поселков в Челябинск — дать им больше возможностей и закрепить на юридическом уровне то, что по факту уже существует, — отметил Олег Гербер. — Застройщики, возводящие жильё в этих районах, даже рекламировали их как “новый Челябинск”. Включение в состав города откроет для них новые перспективы, а для властей — новые возможности, чтобы решать проблемы и задачи в этих населённых пунктах».