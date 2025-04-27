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Бектенов заявил о необходимости дать право гражданам легализовать отдельные криптоактивы

Астана. 27 апреля. КазТАГ — Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости дать право гражданам легализовать отдельные криптоактивы, передает корреспондент агентства.

Источник: pixabay.com

«(Поддерживается — КазТАГ) пересмотр составов уголовных правонарушений, скорректировав соразмерность санкций в отношении участников цифрового рынка. С учетом сохраняющегося риска уголовного преследования граждан, осуществляющих операции на глобальных биржах цифровых активов, в том числе P2P-торговлю, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Также требуется сместить фокус на организаторов нелегальных обменников и предоставить гражданам Республики Казахстан право на легализацию ранее приобретенных цифровых активов через лицензированные биржи цифровых активов», — сообщил Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.