Бектенов заявил о необходимости дать право гражданам легализовать отдельные криптоактивы

«(Поддерживается — КазТАГ) пересмотр составов уголовных правонарушений, скорректировав соразмерность санкций в отношении участников цифрового рынка. С учетом сохраняющегося риска уголовного преследования граждан, осуществляющих операции на глобальных биржах цифровых активов, в том числе P2P-торговлю, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Также требуется сместить фокус на организаторов нелегальных обменников и предоставить гражданам Республики Казахстан право на легализацию ранее приобретенных цифровых активов через лицензированные биржи цифровых активов», — сообщил Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.