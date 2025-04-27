Названы самые дорогие районы и микрорайоны Минска по цене квадратного метра

По данным Национального кадастрового агентства (НКА), всего за I квартал 2025 года было продано 180,6 тыс. квадратных метров квартир. Общая сумма этих сделок — $300,8 млн в эквиваленте.
- 45% сделок пришлось на однокомнатные квартиры;
- 9% — доля новостроек, абсолютное большинство которых — однокомнатные. При этом больше половины таких квартир имеют площадь более 44 квадратных метров, то есть потенциально могут иметь большее количество комнат;
- 19% квартир — это квартиры с ценой выше $100 тыс. Их доля с начала года выросла на 3%;
- на «вторичке» больше всего подорожал квадратный метр в однокомнатных квартирах: плюс $100 и составил $1810, что является рекордом за 10 лет;
- в новостройках сильнее всего прибавили в цене «двушки» (плюс $80, до $1670 за квадратный метр в среднем).
Где продают больше всего жилья
Больше всего сделок — 656 — совершили в Октябрьском районе Минска, при этом 500 из них — в микрорайоне «Минск-Мир».
Для сравнения: в Партизанском районе была продана 121 квартира, то есть в 5,4 раза меньше.
Больше 100 сделок совершено в пяти микрорайонах Минска: «Минск-Мире», Сухарево, Серебрянке, Малиновке, Зеленом Луге.
А где самые дорогие квартиры?
Самые дорогие районы Минска — Центральный и Октябрьский, средняя цена за квадратный метр в них увеличилась к IV кварталу заметнее, чем в других районах, — на 7%, отмечают в НКА.
Топ-10 микрорайонов по средней цене квадратного метра.
- Троицкое предместье, Осмоловка — $2400;
- Центр — $2360;
- Большая Слепянка — $2270;
- Радужный — Веснинка — $2210;
- Грибоедова — $2200;
- Маяк Минска — $2130;
- Левада — $2130;
- Романовская Слобода — Цеткин — $2100;
- Лебяжий — $2080;
- Грушевка — $1980.