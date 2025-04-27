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Названы самые дорогие районы и микрорайоны Минска по цене квадратного метра

В I квартале 2025 года в столице зарегистрировано 3516 сделок купли-продажи квартир. Почти 40% из них пришлось на квартиры в ценовом диапазоне $60−80 тыс., а самое большое количество сделок совершили в Октябрьском районе Минска. Рассказываем о других интересных трендах столичного рынка недвижимости в I квартале.

Источник: OL

По данным Национального кадастрового агентства (НКА), всего за I квартал 2025 года было продано 180,6 тыс. квадратных метров квартир. Общая сумма этих сделок — $300,8 млн в эквиваленте.

  • 45% сделок пришлось на однокомнатные квартиры;
  • 9% — доля новостроек, абсолютное большинство которых — однокомнатные. При этом больше половины таких квартир имеют площадь более 44 квадратных метров, то есть потенциально могут иметь большее количество комнат;
  • 19% квартир — это квартиры с ценой выше $100 тыс. Их доля с начала года выросла на 3%;
  • на «вторичке» больше всего подорожал квадратный метр в однокомнатных квартирах: плюс $100 и составил $1810, что является рекордом за 10 лет;
  • в новостройках сильнее всего прибавили в цене «двушки» (плюс $80, до $1670 за квадратный метр в среднем).

Где продают больше всего жилья

Больше всего сделок — 656 — совершили в Октябрьском районе Минска, при этом 500 из них — в микрорайоне «Минск-Мир».

Для сравнения: в Партизанском районе была продана 121 квартира, то есть в 5,4 раза меньше.

Больше 100 сделок совершено в пяти микрорайонах Минска: «Минск-Мире», Сухарево, Серебрянке, Малиновке, Зеленом Луге.

А где самые дорогие квартиры?

Самые дорогие районы Минска — Центральный и Октябрьский, средняя цена за квадратный метр в них увеличилась к IV кварталу заметнее, чем в других районах, — на 7%, отмечают в НКА.

Топ-10 микрорайонов по средней цене квадратного метра.

  • Троицкое предместье, Осмоловка — $2400;
  • Центр — $2360;
  • Большая Слепянка — $2270;
  • Радужный — Веснинка — $2210;
  • Грибоедова — $2200;
  • Маяк Минска — $2130;
  • Левада — $2130;
  • Романовская Слобода — Цеткин — $2100;
  • Лебяжий — $2080;
  • Грушевка — $1980.