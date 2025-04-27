Названы самые дорогие районы и микрорайоны Минска по цене квадратного метра

В I квартале 2025 года в столице зарегистрировано 3516 сделок купли-продажи квартир. Почти 40% из них пришлось на квартиры в ценовом диапазоне $60−80 тыс., а самое большое количество сделок совершили в Октябрьском районе Минска. Рассказываем о других интересных трендах столичного рынка недвижимости в I квартале.