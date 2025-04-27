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Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов — подробности

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан и Татарстан договорились о реализации проектов по производству стройматериалов, воздушных фильтров ДВС для автомобилей, оборудования для горнодобывающей отрасли, алюминиевого порошка и другой продукции. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Бухарской области.

Источник: Хокимият Бухарской области

В ходе рабочего визита в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Этот объект возводят в сотрудничестве с Республикой Татарстан по поручению президента Узбекистана.

На данный момент на площадке завершено строительство производственных корпусов. Сейчас администрация Бухарского комплекса развития промышленности организовывает презентации с выездом в разные страны.

Общая сумма инвестиций в парк составляет $400 млн.

В рамках визита подписали ряд соглашений в целях развития промышленного и экспортного потенциала региона, привлечения прямых иностранных инвестиций, организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В ходе переговоров Рустама Минниханова с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, стороны отдельно остановились на вопросе привлечения инвесторов.

Минниханов обратил внимание, что важно создать целую экосистему, что бы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий. Кроме того, он предложил изучить, какой импорт сегодня поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить продукцию у себя.

Также Рустам Минниханов посетил площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои». На объекте идут строительные работы, монтируют сендвич-панели, укладывают наружные сети, возводят второй КПП.