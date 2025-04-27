Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов — подробности

Минниханов обратил внимание, что важно создать целую экосистему, что бы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий. Кроме того, он предложил изучить, какой импорт сегодня поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить продукцию у себя.