Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов — подробности

В ходе рабочего визита в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».
Этот объект возводят в сотрудничестве с Республикой Татарстан по поручению президента Узбекистана.
На данный момент на площадке завершено строительство производственных корпусов. Сейчас администрация Бухарского комплекса развития промышленности организовывает презентации с выездом в разные страны.
Общая сумма инвестиций в парк составляет $400 млн.
В рамках визита подписали ряд соглашений в целях развития промышленного и экспортного потенциала региона, привлечения прямых иностранных инвестиций, организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
В ходе переговоров Рустама Минниханова с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, стороны отдельно остановились на вопросе привлечения инвесторов.
Минниханов обратил внимание, что важно создать целую экосистему, что бы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий. Кроме того, он предложил изучить, какой импорт сегодня поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить продукцию у себя.
Также Рустам Минниханов посетил площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои». На объекте идут строительные работы, монтируют сендвич-панели, укладывают наружные сети, возводят второй КПП.