В Молдове растет число зарегистрированных электромобилей

С 2018 по 2024 год в Молдове было зарегистрировано 5784 электромобиля, из которых 4350 принадлежат физическим лицам и 1434 — юридическим. В сегменте гибридных автомобилей (в том числе подключаемые гибриды) было зарегистрировано 51 483 единицы, из которых 45 242 принадлежат физическим лицам и 6 241 — юридическим. Так, 90% энергоэффективных транспортных средств, зарегистрированных за последние семь лет, являются гибридными, а 10% — электрическими.