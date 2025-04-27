В Молдове растет число зарегистрированных электромобилей

Их доля составляет около 6,3% от общего числа транспортных средств, зарегистрированных в стране, однако «тенденция явно положительная», — отмечает источник.
С 2018 по 2024 год в Молдове было зарегистрировано 5784 электромобиля, из которых 4350 принадлежат физическим лицам и 1434 — юридическим. В сегменте гибридных автомобилей (в том числе подключаемые гибриды) было зарегистрировано 51 483 единицы, из которых 45 242 принадлежат физическим лицам и 6 241 — юридическим. Так, 90% энергоэффективных транспортных средств, зарегистрированных за последние семь лет, являются гибридными, а 10% — электрическими.
Динамика регистрации электромобилей и гибридных транспортных средств за последние семь лет демонстрирует четкую тенденцию к росту, кульминацией которой станет впечатляющий прогресс в 2024 году.
В прошлом году количество электромобилей и гибридных транспортных средств, зарегистрированных физическими и юридическими лицами, достигло 20 978, что значительно больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано всего 8 750. Такой значительный, почти на 140%, рост за относительно короткое время свидетельствует об ускорении перехода к устойчивым и энергоэффективным видам транспорта в Республике Молдова, заключает источник.