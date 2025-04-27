Лукашенко обещал реанимацию регионов, за счет которых будет развиваться Беларусь

— Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас — это районы. Мы их должны привести в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем, — сказал, в частности, Лукашенко. Кроме того, он отметил, что образец.