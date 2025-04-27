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Лукашенко обещал реанимацию регионов, за счет которых будет развиваться Беларусь

Лукашенко, что регионы надо привести в порядок и реанимировать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей командировки по Витебской и Могилевской областям сказал, что районы надо привести в порядок и реанимировать. Фрагмент заявления главы Беларуси показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

— Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас — это районы. Мы их должны привести в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем, — сказал, в частности, Лукашенко. Кроме того, он отметил, что образец.

Кстати, по образцу передовых районов по всей Беларуси станут «лепить райагросервисы».

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