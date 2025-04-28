Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 28 апреля перед Радуницей

В Национальном банке определили курсы валют на 28 апреля 2025 года, понедельник. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля и изменились по отношению действовавшим накануне курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 28 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0553 белорусского рубля, 1 евро — 3,4680 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6463 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в субботу, 26 апреля, и в воскресенье, 27 апреля, на понедельник, 28 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Также КГК вернул в бюджет один миллион рублей, полученных двумя предприятиями Беларуси.