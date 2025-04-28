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«Известия»: Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ

Россия и Мексика ведут консультации по возможному сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский. По его словам, обсуждение включает обмен опытом и проработку совместных проектов в энергетической отрасли.

Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ.

Россия и Мексика ведут консультации по возможному сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский. По его словам, обсуждение включает обмен опытом и проработку совместных проектов в энергетической отрасли.

«Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах. На текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается. Ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений», — сообщил Николай Софинский в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ, что открывает большие возможности для взаимодействия между двумя странами. В качестве дополнительных перспектив рассматривается участие российских и мексиканских компаний в совместных энергетических инициативах. Софинский отметил, что совпадение интересов России и Мексики в вопросах энергетики делает сотрудничество в этой области особенно перспективным.