«Известия»: Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ

По словам дипломата, Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ, что открывает большие возможности для взаимодействия между двумя странами. В качестве дополнительных перспектив рассматривается участие российских и мексиканских компаний в совместных энергетических инициативах. Софинский отметил, что совпадение интересов России и Мексики в вопросах энергетики делает сотрудничество в этой области особенно перспективным.