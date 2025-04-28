В России проанализируют численность неработающих граждан и причины того, что они не входят в число официально занятых. Соответствующий план противодействия нелегальной занятости подготовило правительство, информирует РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина. Сообщается, что на федеральном и региональном уровне будут предприняты 18 шагов для сбора информации о неработающих россиянах трудоспособного возраста, профилактике нарушений трудового законодательства и борьбы с нелегальным наймом. В частности, Роструд до 15 июля 2025 года должен провести анализ численности и половозрастной структуры неработающих. Позже на основе полученных данных будет сформирован комплекс мероприятий для вовлечения их в трудовую деятельность. Ранее Министерство труда РФ предложило новые меры, с помощью которых работодателей смогут заставить соблюдать Трудовой кодекс. Подробности здесь на KP.RU. Тем временем Росстат опубликовал результаты очередного обследования рынка труда — по итогам 2024 года. Согласно статистике, российский работник постарел и стал меньше перерабатывать. Какие опасности таит в себе неофициальное трудоустройство, читайте здесь на KP.RU.