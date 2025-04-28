Россиян предупредили о возможной блокировке кредитных карт

«Цель банка — заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет», — сказала Ермилова в разговоре с порталом 1prime.ru.