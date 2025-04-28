В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с налоговым вычетом

Россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества с налоговым вычетом. Она заключается в оформлении данного инструмента за один день через якобы посредника в Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.