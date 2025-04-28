В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с налоговым вычетом

Случаи мошенничества с налоговым вычетом могут вскоре участиться, считает Говырин.
Россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества с налоговым вычетом. Она заключается в оформлении данного инструмента за один день через якобы посредника в Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Последняя волна подобных обманов связана с предложениями оформить вычет “за один день” через “аккредитованного партнера ФНС”», — сказал Говырин. Его слова передает ТАСС. Он отмечает, что звонок от неизвестных может быть крайне убедительным и предупреждает, что гражданам не стоит разглашать личные данные.
По словам депутата, наибольшую угрозу представляет предложение оформить «виртуальную карту с повышенным уровнем защиты». Мошенники объясняют это необходимостью гарантирования безопасного проведения перевода.
«Мошенники используют это, чтобы предложить перевести “неучтенный налог” или “задолженность” на новую карту, уверяя, что после этого вы получите вычет. Никакой мифический долг налоговая в этом случае не закрывает. Деньги исчезают, как и “консультант”», — объяснил парламентарий.
Во избежание подобных ситуаций следует учитывать, что оформить налоговый вычет можно исключительно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС или с помощью соответствующего мобильного приложения. От человека никто не в праве требовать оформления новых банковских продуктов, а также запрашивать передачу платежных данных по телефону.