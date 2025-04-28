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Как оплачивают работу в праздничные дни: два способа

Социолог Лопатина: за работу в праздники платят в двойном размере.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которым придется работать в выходные и праздничные майские дни, имеют право на компенсацию. Об этом напомнила эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

По словам эксперта, в работающим в праздничные и выходные дни должна начисляться оплата не ниже уровня двойного тарифа.

«Сдельщикам начисляется оплата не менее двойной сдельной расценки за каждый выполненный объем работы. Работники с почасовой системой оплаты получают выплату не менее удвоенной дневной или часовой тарифной ставки», — цитирует Лопатину РИА Новости.

При этом у работника может быть выбор, каким образом работодатель должен компенсировать ему работу в выходные: повышенной оплатой или дополнительным выходным, отметила она.

Напомним, рабочая неделя, которая началась в понедельник 28 апреля, для россиян продлится всего три дня.

Тем временем в России проанализируют численность неработающих граждан и причины того, что они не входят в число официально занятых. Соответствующий план противодействия нелегальной занятости подготовило правительство.