Как оплачивают работу в праздничные дни: два способа

Россияне, которым придется работать в выходные и праздничные майские дни, имеют право на компенсацию. Об этом напомнила эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
По словам эксперта, в работающим в праздничные и выходные дни должна начисляться оплата не ниже уровня двойного тарифа.
«Сдельщикам начисляется оплата не менее двойной сдельной расценки за каждый выполненный объем работы. Работники с почасовой системой оплаты получают выплату не менее удвоенной дневной или часовой тарифной ставки», — цитирует Лопатину РИА Новости.
При этом у работника может быть выбор, каким образом работодатель должен компенсировать ему работу в выходные: повышенной оплатой или дополнительным выходным, отметила она.
Напомним, рабочая неделя, которая началась в понедельник 28 апреля, для россиян продлится всего три дня.
Тем временем в России проанализируют численность неработающих граждан и причины того, что они не входят в число официально занятых. Соответствующий план противодействия нелегальной занятости подготовило правительство.