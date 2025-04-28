В ГД рассказали, кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в 2025

«Эта льгота положена офицерам, уволенным по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, при наличии определенной выслуги; военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также — Героям Советского Союза, Героям РФ, Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы», — отметила сенатор.