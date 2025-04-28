В ГД рассказали, кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в 2025

Бесплатное зубопротезирование включено в список льгот, которыми могут воспользоваться российские пенсионеры в 2025 году. Какие категории пенсионеров имеют право воспользоваться этой возможностью, рассказала aif.ru сенатор РФ, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
Она отметила, что бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) выполняется в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет федерального бюджета.
«Эта льгота положена офицерам, уволенным по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, при наличии определенной выслуги; военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также — Героям Советского Союза, Героям РФ, Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы», — отметила сенатор.
Епифанова уточнила, что региональные власти могут расширить список получателей данной льготы.
«Как правило, за счет субъекта РФ льготы на протезирование предоставляют ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пенсионерам, инвалидам, репрессированным и реабилитированным лицам», — добавила она, отметив, что точную информацию о региональных списках необходимо уточнять на местах.
Ранее сенатор Епифанова рассказала, какие категории пенсионеров могут получить дополнительные льготы и субсидии на оплату ЖКУ.