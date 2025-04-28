«Магнит» оштрафован на 220 тысяч рублей: вот за что

Дочернее предприятие сети магазинов «Магнит» должно заплатить за незаконное использование ряда песен. Такое решение вынес арбитражный суд Краснодарского края, информирует РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Сообщается, что предметом спора стали 12 песен, среди которых «Нас не догонят», «Плачь, любовь», «Лети за солнцем». В документах не указано, каким образом АО «Тандер» (дочернее общество «Магнита») незаконно использовало эти композиции.
Истцом выступила общественная организация «Российское Авторское Общество». В ее пользу взыскано 220 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произведения. В решении суда указано, что впоследствии эти деньги будут выплачены правообладателям.
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