Названы два способа увеличения пенсии в России

Увеличения пенсии в России можно добиться, выполнив два условия. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Во-первых, граждане могут продолжать трудовую деятельность. В таком случае пенсия помимо ежегодной индексации начнет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя. Во-вторых, возможен временный отказ от выплат, который предусмотрен российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере.
Специалист уточнил, что размер будущей пенсии зависит от многих факторов. Основными показателями является официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой переходят отчисления в Социальный фонд.
«Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет», — отметил эксперт, добавив, что в учет идет и военная служба по призыву.
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал об условиях для перерасчета пенсии. По его словам, Социальный фонд России (СФР) запустит перерасчет пенсии автоматически, после вступления в силу дополнительных оснований, которые повлияют на итоговую сумму выплат.