Названы два способа увеличения пенсии в России

Во-первых, граждане могут продолжать трудовую деятельность. В таком случае пенсия помимо ежегодной индексации начнет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя. Во-вторых, возможен временный отказ от выплат, который предусмотрен российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере.