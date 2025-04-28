Цены на ряд автомобилей взлетят с 1 мая: какие марки подорожают

«Это затрагивает исключительно европейские модели (BMW, AUDI, Lamborghini Aventador — прим. URA.RU), которые приезжают через Белоруссию в целях оптимизации. Соответственно, к их стоимости можно будет смело добавлять от 1,2 миллиона до 3 миллионов рублей», — сказал Шапарин в разговоре с «Парламентской газетой». Он также отметил, что повышение цен не затронет автомобили из Китая.