«Коммерсант»: импортные товары подорожают на 10% из-за новых правил ввоза

Первыми с подобной схемой столкнулись представители алкогольной продукции. Они опасаются возможных сложностей в документообороте и вероятности переплат, особенно при заключении долгосрочных контрактов с поэтапными платежами. Анна Барабаш отметила, что новые правила создают для импортеров значительные риски избыточных расходов, которые они не могут оценить заранее. По ее мнению, это неминуемо приведет к подорожанию импортной продукции для конечных потребителей.