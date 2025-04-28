США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишет FT

«США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (американского президента Дональда — ред.) Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет», — говорится в сообщении издания.