Нейросеть Сбера GigaChat представила главные финансовые показатели компании

Сбербанк раскрыл результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2025 года МСФО. Сделал это необычно и по-новому, обратившись к помощи своей нейросетевой модели GigaChat, которой исполняется 2 года. Обработав традиционную кипу финансовых отчетов, нейросеть составила понятное обычному человеку резюме и даже предложила компании готовую цитату президента Сбера Германа Грефа. Что посчитала важным нейросеть — в материале «Газеты.Ru».
Выделить главное.
Чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2025 года составила 436,1 млрд рублей против 397,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Рост показателя составил 9,7%. Такие данные предоставила нейросетевая модель GigaChat, обработавшая финансовый пресс-релиз компании и выдавшая его упрощенную версию с ключевыми финансовыми показателями.
Согласно представленному отчету, чистые процентные доходы Сбербанка увеличились в 1 квартале на 18,9% в годовом выражении, до 832,4 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 6,11% и выросла на 10 б. п. с начала года. При этом, чистые комиссионные доходы выросли на 10,4% и составили 203,2 млрд руб.
Нейросеть также обратила внимание на снижение розничного кредитного портфеля на 0,5% с начала года (он составил 18 трлн рублей) и рост ипотечного портфеля на 0,4% до 11,1 трлн рублей.
Средства физических лиц превысили 28,3 трлн рублей, показав в отчетный период рост на 2%, пришел к выводу GigaChat.
Помимо составленного из традиционной кипы финансовых отчетов понятного обычному человеку резюме, нейросеть также предложила компании готовую цитату президента Сбера Германа Грефа.
«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии. Это не просто использование искусственного интеллекта как инструмента, а фундаментальная трансформация бизнес-модели, где AI становится ядром для принятия решений, оптимизации процессов и создания новых возможностей», — отметил GigaChat, предложивший в качестве спикера Германа Грефа.
Спец в лечебном деле и финансах
«Вчера нашей нейросети исполнилось два года. За это время она помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн», — сообщил GigaChat.
В Сбере отметили, что за два года нейросетевая модель успешно прошла аттестацию по многим направлениям, начиная от «Лечебного дела» и заканчивая финансовой грамотностью.
Для этого нужно открыть сайт giga.chat/gigachat/ и зарегистрироваться по номеру телефона без какой-либо дополнительной установки приложений, это полностью безопасно, уточнили в компании.
Далее надо занести свой запрос в строку: пример «Гигачат, сделай сокращенную версию пресс-релиза» или "Гигачат, какие финансовые результаты по отчетности по МСФО Сбербанка и получить результат.