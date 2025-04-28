Нейросеть Сбера GigaChat представила главные финансовые показатели компании

«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии. Это не просто использование искусственного интеллекта как инструмента, а фундаментальная трансформация бизнес-модели, где AI становится ядром для принятия решений, оптимизации процессов и создания новых возможностей», — отметил GigaChat, предложивший в качестве спикера Германа Грефа.