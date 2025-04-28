Представители креативной индустрии заявили о росте интереса к отрасли в России

За последние несколько лет креативные индустрии стали драйвером развития экономики на федеральном и региональных уровнях. В 2024 году доля вклада креативных индустрий в России опередила среднемировую оценку (3,5% против 3,1%). В связи с этим государство планирует увеличить вклад креативной экономики в ВВП до 6% к 2030 году. Какие специалисты сегодня нужны в креативных направлениях, как в них найти свое место и почему это стоит сделать именно сейчас, Газете.Ru рассказали эксперты VK и индустрии.