РОАД назвал 10 действий правительства, которые восстановят авторынок России

Чрезмерное увлечение электрификацией автотранспорта приведет к тому, что внимание государства будет отвлечено. Из-за этого в ближайшие годы мы не увидим современные ДВС, коробки передач и трансмиссии. А эти компоненты крайне необходимы гражданскому автопрому и нашей оборонке. Разве можно представить, чтобы военный автомобиль подзаряжался 1 час, в то время как к нему подлетит вражеский беспилотник. Мы вовсе не против электротранспорта, но за его разумное и прагматичное развитие.