ЦБ понизил курсы доллара и евро на 29 апреля

Так, курс доллара на вторник установлен на уровне 82,5467 рубля, это на 11 копеек ниже предыдущего значения, курс евро — на уровне 93,1801 рубля, падение составило 1,18 рубля. Курс юаня понижен на 7 копеек, до 11,2761 рубля.