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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 29 апреля

Американская валюта во вторник упадет на 11 копеек, европейская — на 1,18 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Центральный банк (ЦБ) России принял решение понизить официальные курсы американской и европейской волюты на 29 апреля, следует из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара на вторник установлен на уровне 82,5467 рубля, это на 11 копеек ниже предыдущего значения, курс евро — на уровне 93,1801 рубля, падение составило 1,18 рубля. Курс юаня понижен на 7 копеек, до 11,2761 рубля.

Отметим, на 28 апреля курс доллара составлял 82,65 рубля, евро — 94,36 рубля, юаня — 11,35 рубля.

Ранее эксперт Наталия Пырьева рассказала, что российская валюта укрепляется благодаря сочетанию внешних и внутренних факторов, включая снижение курса доллара, рост интереса иностранных инвесторов к отечественным активам.