В Германии предупредили об обвале доллара

«Сейчас созданы предпосылки для начала серьезного нисходящего тренда по доллару», — отмечают стратеги Deutsche Bank Research Джордж Саравелос и Тим Бейкер в своей записке. Они подчеркивают, что негативное влияние тарифной политики США, а также вероятное ужесточение бюджетного курса Германии и пересмотр глобальной роли Вашингтона вынудят инвесторов сокращать вложения в американские активы. Эксперты считают, что в результате этих процессов доллар потеряет позиции и по отношению к евро, достигнув самого слабого уровня за более чем десять лет.