Россия осталась четвертой экономикой мира в 2024 году

Хотя Япония и Германия также продемонстрировали экономический рост в 2024 году, их показатели оказались скромнее российских. Объем ВВП Японии увеличился с $6,37 до $6,53 трлн. В то время как немецкая экономика выросла с $5,87 до $6 трлн.