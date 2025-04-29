Россия осталась четвертой экономикой мира в 2024 году

Россия сохранила позиции в топ-5 государств, обеспечивающих рост мировой экономики (по ППС), заняв четвертое место в рейтинге крупнейших экономик с показателем $6,94 трлн. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости на основе статистики МВФ.
Хотя Япония и Германия также продемонстрировали экономический рост в 2024 году, их показатели оказались скромнее российских. Объем ВВП Японии увеличился с $6,37 до $6,53 трлн. В то время как немецкая экономика выросла с $5,87 до $6 трлн.
В 2024 году Китай сохранил лидерство как крупнейшая экономика мира с ростом ВВП (ППС) до.
$38,15 против $38,5 трлн в предыдущем периоде. США заняли вторую позицию ($29,2 против $27,7 трлн), а Индия замкнула тройку лидеров, увеличив показатель до $16,2 с $14,85 трлн.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что сейчас Россия находится в четверке крупнейших экономик мира.