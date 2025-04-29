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Кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии банка: подробности от Госдумы

Депутат Якубовский: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии банка.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые категории россиян могут оплачивать услуги ЖКХ в банках или через онлайн-сервисы без комиссии. К числу таких льготников относятся пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, ветераны и участники спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что при удерживании комиссии льготники могут смело обращаться в банк с претензией. Если никакой реакции не последует, россиянин имеет возможность пожаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Депутат отметил, что мера относится к оплате основной суммы по услугам и пеней за просрочку.

«Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий», — разъяснил Александр Якубовский.

Глава государства Владимир Путин заявил об уверенности, что ветераны спецоперации будут все чаще занимать посты в органах власти. Этому способствуют программы от правительства России.