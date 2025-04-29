Кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии банка: подробности от Госдумы

Он уточнил, что при удерживании комиссии льготники могут смело обращаться в банк с претензией. Если никакой реакции не последует, россиянин имеет возможность пожаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Депутат отметил, что мера относится к оплате основной суммы по услугам и пеней за просрочку.